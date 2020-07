Desestimaron la denuncia contra Juan Acosta: "No saben la alegría que tengo"

El actor Juan Acosta fue denunciado como uno de los promotores de la marcha que provocó una violación de la cuarentena obligatoria: un particular lo acusó ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) a cargo de Horacio Azzolin, quien la envió a sorteo ante la Cámara Federal y el caso le tocó al juzgado de Daniel Rafecas.

El actor se defendió en chala con Fabián Doman en Radio La Red (AM 910). "El mensaje acá no es Juan Acosta violó la cuarentena, sino Juan Acosta no hables más. Con lo que dicen los Medios llevame cigarrillos a Marcos Paz. Una cosa es ser promotor de la marcha y otra apoyar a la marcha por las redes sociales", enfatizó.

LEER MÁS: Denunciaron a Juan Acosta por promover la marcha contra la “infectadura”: "Quieren callarme"

Y agregó: "No sé quién me denunció, que denuncien a los que no cumplen la cuarentena en La Matanza, por qué no denuncian a Cristina Fernández que viajó a Cuba".

Acosta, opositor del kirchnerismo y defensor de Mauricio Macri, también habló de la expropiación de la agroexportadora Vicentin: "Yo no defiendo la expropiación, igual a mí me apuntan desde hace rato, por criticar al Gobierno, yo no defiendo a Mauricio Macri, defiendo la república. Yo defiendo la gestión de Mauricio Macri, la vara fue alta, y las cosas se hicieron muy bien".

LEER MÁS: Juan Acosta trató de "pelotudo" al periodista Mauro Federico que le dijo que repite los títulos de Clarín

Por último, Acosta resaltó: "Los que tendrían que estar libres, están presos. Y los que tendrían que estar presos, están libres. Es una realidad, hay que denunciar”.

Lo cierto es que este miércoles la Justicia desestimó dicha denuncia. Lo acusaban de sedición por haber llamado a romper la cuarentena. El fiscal Federico Delgado no impulsará la causa.

Tras conocerse esto, el actor se desahogó desde Twitter: "Desestimaron la denuncia no saben la alegría que tengo, gracias a todos, ustedes fueron parte importante...gracias viva la república gracias, gracias, gracias".