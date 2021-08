El desesperante mensaje de Mina Bonino sobre la lactancia materna

En 2020, Mina Bonino se convirtió en madre de Benicio, fruto de su relación con el uruguayo Federico Valverde, que se destaca como estrella del Real Madrid. Hace poco más de dos años, la botinera decidió dejar su carrera como periodista y se radicó en España junto al futbolista.

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, la mujer del jugador sorprendió al compartir un mensaje alarmante sobre la lactancia materna.

"Al principio, solo deseaba poder darle la teta a mi hijo para poder ser una buena madre (porque eso es lo que te hacen creer). Ahora, todos los días me preguntó '¿en qué momento creí que iba a ser mejor madre si le daba la teta?'. ¡No sé cómo mierda sacársela!", exclamó Mina en la publicación.

Hace unos meses, después del nacimiento de Benicio, la botinera desconcertó al todos al quejarse de la maternidad. "Es una mierda. Pongámonos a desmitificar tapas de revista donde la maternidad es color de rosa. Duele, duele hasta las lágrimas. Cansa, te agobia, te arrepiente. Te hace levantar a las tres, a las cuatro, a las cinco, a las seis...", expresó la ex panelista de Intrusos en sus redes.

"La maternidad te recuerda que estás gorda, despeinada, hinchada, desarreglada. No es mágico. No existe esa conexión. Dar el pecho es una mierda. Una mierda muy necesaria, pero una mierda en fin. La maternidad es culposa. Viene para criticarte. Te juzga. Te señala con el dedo para decirte que no estás haciendo las cosas bien. Te encuentra angustiada. Triste. Y a su vez tan feliz que te marea. No importa cuán acompañada estés. No importa cuántos pañales cambie el padre. La maternidad siempre te hará sentir sola", concluyó en su descargo.