El desesperado pedido de Xuxa por la salud de su ex

Xuxa se mostró preocupada por la salud de su ex y padre de su hija, Luciano Szafir, que dio positivo en coronavirus y está internado en terapia intensiva. "Recen por él y por todos los que no necesitaban ayuda", expresó la conductora en las redes sociales.

La brasileña compartió una imagen retro junto al papá de Sasha y manifestó que espera que los médicos puedan curarlo. "Deseo mucho que el doctor Pantoja y su equipo nos den una gran noticia", remarcó en su Instagram.

Xuxa apuntó contra el Gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por la falta de vacunas. "La vacuna tardó... Lu ya podría haberse vacunado dos veces si nuestro gobierno no estuviera preocupado por ganar un dólar por vacuna y decirle no a Pfizer y a otros laboratorios”, exclamó.

Por su parte, la conductora recibió la primera dosis de la vacuna a principios de junio y no pudo contener la emoción cuando la pincharon.

“Una mezcla de felicidad con un trabajo hecho con gente que me gusta. Es una mezcla de muchas cosas, escuchamos tanto que no se va, pero se fue, está aquí en mi brazo. Me alegro de que haya llegado mi día. Me alegro de tener mi edad, gracias a Dios”, manifestó después de ser inoculada.

Ese día, Xuxa felicitó a los trabajadores de la salud por su compromiso y ellos se pararon y la aplaudieron no solo en forma de agradecimiento por sus palabras.

LEER MÁS Lo bueno sale caro: cuánto sale pasar el cumpleaños con Xuxa en un crucero