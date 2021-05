El desesperado pedido de Santiago Stieben, ex integrante de "Chiquititas": "Necesito trabajo urgente"

Santiago Stieben, el famoso Roña de "Chiquititas" está atravesando un momento complicado en su vida. El actor que fue toda una estrella durante su adolescencia se quedó sin trabajo y pidió ayuda a través de sus redes sociales.

Debido a la pandemia y a las restricciones, las obras teatrales así como también varios proyectos televisivos debieron ser suspendidos dejando sin trabajo e ingresos a todas las personas que participan de estas actividades.

Por este motivo y acompañado por el letal presente económico que vive el país, Santiago no solo no puede ejercer su labor como actor sino que además no tuvo éxito con otras inversiones a las que se animó a apostar. Fue el mismo Roña quien contó su presente en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

LEER MÁS Los cambios en la grilla de América tras la salida de Jorge Rial

"Busco trabajo urgente. A todos mis contactos que me conocen y saben de mi compromiso con esta profesión, la cual desarrollo desde hace 25 años, les pido recomendación. Me adapto a cualquier labor...", comenzó diciendo.

"Luego de dos años de vivir gracias a mis ahorros, de ver cómo se caen los proyectos, de invertir en otros rubros que se vieron también afectados por la pandemia, me encuentro intentando no migrar a otro rubro”, añadió.

“Quiero seguir trabajando en la industria audiovisual desde el lugar que pueda sumar. Más allá de la actuación y la conducción, produje espectáculos teatrales, desarrollé eventos para empresas, participé creativamente de proyectos audiovisuales... La búsqueda es con carácter de urgente”, pidió.

“Yo no tengo más dinero, todos mis proyectos se cancelaron y no sé cómo voy a afrontar mis obligaciones inmediatas. Así y todo, hay que frenar este delirio: quedate en casa”, concluyó.

Su publicación inmediatamente se volvió viral generando la preocupación de miles de fanáticos que siguieron su carrera desde sus primeros pasos en "Chiquititas".

LEER MÁS Loly Antoniale reapareció en las redes y se refirió a la versión de embarazo