Desesperado pedido de Natalie Pérez para su hermana mayor, Dani

Natalie Pérez suele hacer catarsis en su cuenta de Instagram y esta vez rezó un pedido para su hermana mayor, Dani.

En su relato, también apuntó contra aquellos que mienten para tener prioridad y recibir la vacuna contra el COVID-19 en el país.

En su relato, dijo: "Buen día, voy a decir algo que me molesta un poco, escuché varias anécdotas de gente que se va a vacunar diciendo que es paciente de riesgo, por ejemplo dicen que tienen asma, van y se vacunan y no tienen nada. Pero no les piden ningún tipo de certificado cuando llegan al lugar".

Y continúo: "También hay gente que se hizo pasar como personal de salud, que no le piden certificado, entonces llegan y los vacunan".

Luego, se refirió a la situación de su hermana quien tiene una discapacidad y es paciente de riesgo: "Mi hermana más grande tiene una discapacidad, es paciente de riesgo, hace un año y medio que no sale de su casa, pero para el Estado no es prioridad, y algún salame que se hace pasar por asmático sí es prioridad", explicó.

Y agregó: "Quizás está todo desbordado y sólo quedan los valores de cada persona, la argentinidad al palo, por favor, sepan que de verdad hay personas que lo necesitan".

Para el final, hizo un pedido a la solidaridad y la conciencia social. "Sepan que de verdad hay personas que lo necesitan. Así que si hoy estás por ir a vacunarte, tenés tu turno y no te corresponde, quizás puedas pensar y arrepentirte y cancelarlo. Y ojalá también el Estado se haga cargo y le de prioridad a las personas con prioridad y no a les amigues más íntimos o al azar".