Desesperado pedido: La hija de Carlos Reutemann denunció que la esposa de su papá no lo deja ver

Su hija mayor compartió un chat que mantuvo con Verónica Ghio, casada con el ex piloto desde 2006. "No tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio", señaló.

Una de las hijas de Carlos Reutemann, ex piloto de Fórmula 1 y actual senador nacional por Santa Fe, denunció en las redes sociales que no puede ver a su papá desde que ecibió el alta médica porque la esposa no le contesta los mensajes ni las llamadas.

"Lamentablemente tengo que hacer un tuit porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio, no responde su celular no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueo a mi hermana y a mí", aseguró Cora en su cuenta de Twitter, donde apuntó directamente contra la esposa de su padre y mostró los mensajes que habrían intercambiado tras la salida del funcionario del hospital.

El viernes pasado, Reutemann -de 79 años- fue dado de alta tras permanecer 16 días internado a causa de una hemorragia digestiva de la que se recuperó luego de una intervención. Ayer su hija sorprendió a los seguidores de "Lole" con un posteo que generó muchísima preocupación.

"Siempre la traté con respeto a Verónica y nos llevábamos relativamente bien pero es la segunda vez que tiene esta actitud y siempre después de un tema de salud. La primera la dejé pasar pero esta vez es demasiado abusivo. Aún sin noticias", escribió, en un acto desesperado para lograr acceder al domicilio de su papá y visitarlo.

