El desesperado pedido de ayuda de la ex Gran Hermano Marian Farjat

La ex Gran Hermano Marian Farjat hizo una desesperada denuncia en las redes por la desaparición de dos seres muy queridos. Enterate.

En las últimas horas la ex participante de Gran Hermano Marian Farjat hizo una desesperada denuncia en sus redes sociales por la desaparición de dos seres muy queridos.

Resulta que dos de sus perros, Fémina y Torito, escaparon del barrio privado de Escobar en el que vive y como pasaron más de dos días decidió hacer la denuncia a través de sus historias de Instagram, para ver si logra dar con ellos.

"Hola gente, estoy desesperada. Desde el sábado al mediodía no aparecen mis perritos: son dos bulldog francés, la hembra es negrita, tiene tres años, está castrada. El machito es vaquita, no está castrado. Son hermanos", fueron las primeras palabras de Farjat denunciando la desaparición de sus mascotas.

Y detalló apuntando directamente contra el barrio privado "Desaparecieron el sábado al mediodía del country Loma Verde, en Escobar. Se ven desde la cámara de mi casa cómo se escapan mis perros. Hicimos la denuncia policial. Y nadie los vio".

"Estamos desesperadas con mi hermana porque ya pasaron dos días y no puede ser que en el country no haya registros, en las cámaras nadie vio, no hay registros de dónde están los perros. Por favor, si pueden difundir esto, fue en Loma Verde, en Escobar", suplicó Farjat, publicando un número de teléfono por si alguien los encuentra.