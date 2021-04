Desesperado pedido de Ángela Leiva por su manager, internado en terapia intensiva

Ángela Leiva hizo un especial pedido de oración por su manager, Carlos, quien está internado en terapia intensiva hace varios días.

Justamente hace dos días la cantante compartió la felicidad por la recuperación de su padre, quien venció el cáncer.

"A mi siempre me gusta contarles lo lindo que me pasa, lo que me hace feliz, pero hoy me toca contarles una noticia que me tiene muy triste hace ya varios días", comenzó la cantante su posteo de Instagram del domingo.

Y siguió movilizada: "La razón por la que decidí contarles es porque necesito que me ayuden a mandarle mucha fuerza, mucha energía, mucho amor a mi compañero de ruta, a mi amigo, que muchas veces hace también de abuelo... EL VIEJO como le digo yo".

"Para los que no lo conocen Carlitos es mi manager, y esta en terapia intensiva hace varios días, luchando para volver a ser ese Carlos que todos conocemos, el incansable, el que está lleno de energía, el que tiene un corazón enorme, el que siempre da todo para traerme buenas noticias...", profundizó.

"Viejo querido ponete bien que tu familia y nosotros te extrañamos y te necesitamos acá, más fuerte que nunca", finalizó la artista tropical.

