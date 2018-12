Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25

Thelma Fardin denunció por violación a Juan Darthés en Nicaragua en un episodio que habría ocurrido en 2009 en medio de una gira de la ficción "Patito Feo", El Trece. denunció por violación aenen un episodio que habría ocurrido en 2009 en medio de una gira de la ficción







Lo cierto es que ante la renuncia de Ana Rosenfeld como abogada de Darthés, Fernando Burlando salió en los medios a hablar del caso y contó que tuvo una comunicación telefónica con el actor para asesorarlo sobre el tema judicial.

Mañana presentare en tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercia en representacion de Juan Darthes. — Ana Rosenfeld (@AnaRosenfeldOk) 10 de diciembre de 2018







Lo concreto es que según los datos que maneja este medio y más allá de las entrevistas en televisión que dio Burlando hablando sobre esta grave denuncia que pesa sobre el actor, Fernando no agarrará la defensa penal de Darthés.





En tanto, en la noche del miércoles, según datos que pudo constatar este medio, comenzó la búsqueda desesperada de Darthés y su círculo íntimo para conseguir de manera urgente un abogado penalista con manejo de los medios de comunicación, ante el "no" que recibieron de Burlando.

Uno de los nombres que barajaron desde el entorno cercano del actor para que se haga cargo de su defensa fue el del doctor Juan Pablo Fioribello, quien lleva adelante la defensa de la actriz Andrea del Boca por la ficción "Mamá corazón". E incluso hace unas horas hubo una comunicación telefónica de allegados a Darthés con el mencionado abogado.

No obstante, la respuesta del prestigioso letrado fue un "no" rotundo debido a la gravedad de la denuncia que pesa contra el actor.





Ante la consulta de este medio, Fioribello, acostumbrado a manejar causas graves y complejas, explicó el por qué de su decisión de no aceptar esta defensa: "En estos momentos estoy de vacaciones fuera del país con mi hijo. Sí es cierto que hubo llamados desde el entorno de Darthés para que asumiera su defensa. Pero varias veces lo he explicado que jamás he defendido ni defenderé a personas imputadas por delitos sexuales, más aún si hay menores de por medio".

"Entiendo que como toda persona imputada de un delito debe ser defendida, pero sinceramente no tendría la objetividad técnica y profesional necesaria para asumir una defensa de este tipo dado que siempre he condenado fuertemente este tipo de conductas. Por un tema estrictamente vinculado a mis más íntimas convicciones morales no podría hacerlo, se trate de Darthés o de quien sea", amplió Fioribello.

"Defiendo y represento legalmente en mi estudio a muchísimas mujeres justamente victimas de violencia de género. Más allá de lo económico, está lo ético y moral en mi caso. Es algo muy delicado. Aún sólo se cuenta con la palabra de la denunciante pero de comprobarse los gravísimos hechos que ella dice haber sufrido, el castigo debería ser ejemplificador para el imputado, sea quien sea. Ojalá esto permita que muchas mujeres más se animen a denunciar este tipo de conductas aberrantes y que la sociedad toda las apoye, sin juzgarlas ni evaluarlas, sino acompañándolas. Como así también hay que tener cuidado en que esto no permita que se denuncie a cualquier persona menoscabando su honor, si el hecho no se hubiera cometido", fundamentó.

"La Justicia es la única que puede dar con la verdad del tema. No hay que apresurarse en esto. Si el delito se cometió, que la condena se ejemplar, porque es algo imposible de tolerar desde cualquier punto de vista", finalizó el prestigioso letrado.