El deseo de Flor Vigna tras su separación de Nico Occhiato: “Ojalá pueda volver a sentirlo”

En una entrevista con Catalina Dlugi, Flor Vigna habló de su separación de Nico Occhiato. La bailarina será parte de "ShowMatch, La Academia". Además, confesó que Lali Espósito es su gran inspiración.

Vigna reflexionó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad y dijo que “con Nico crecimos juntos, la verdad que no hay muchas certezas en la vida y menos en el amor. Siempre va a ser una persona importante y tengo muy buena comunicación con él y está todo charlado”.

En este plano, se refirió a la posibilidad de volver a enamorarse a lo que sostuvo que “el amor no me aleja de mí, de mi amor propio, de mis aspiraciones, el estado de enamoramiento me encanta, ojalá pueda volver a sentirlo. Me gusta que cuando uno está en una pareja sea con mucho amor y con mucho entusiasmo. Yo estoy como nueva. Tengo ganas de reírme mucho, el humor hoy es muy importante”.

“Como comunicadora me encantaba comunicar el 360 del show, pero por ahí no me saciaba tanto como escribir una letra que te compromete, que tiene una historia propia, que te atraviesa mucho más porque te pasa desde adentro, después me pasaba que me encantaba conducir. Todo fue hermoso, pero quería plantar mi semillita donde siempre quise que es el baile, el canto, la música. Lali me parece súper inspiradora”, indicó sobre el giro en su carrera.

“Lali es creadora y productora de toda su marca. Labura desde chica y es súper talentosa. Me costaba mucho decir que no y finalmente me animé y elegí ser parte de La Academia, porque los ritmos son bastante diferentes este año, y La Academia te da una oportunidad que económicamente no podría soportar, día a día estás absorbiendo información”, añadió.

Cuando le preguntaron qué cosas le dan miedo, Flor manifestó que “a veces hablo con mi viejo y me encantaría darle hábitos saludables, le gusta morfar, en la cuarentena todos nos volvimos más sedentarios, en mi familia estamos todos bien y quiero tenerlos para toda la vida y es como que me da miedo la mortalidad”.

