El deseo de Bianca Cherutti sobre la final de La Voz Argentina: "Quiero que gane..."

A días de haber quedado eliminada de La Voz Argentina, Bianca Cherutti habló con PrimiciasYa.com y se refirió a las críticas que recibió en redes sociales por ser la hija de Miguel Ángel Cherutti.

Desde su primera audición, Bianca tuvo que lidiar con los comentarios de los haters que hablaban de acomodo. "Lo tomo como un juego", señaló.

Si bien quedo afuera de las finales, la cantante reveló que gracias a su paso por La Voz Argentina, quiere seguir dedicándose con todo a su carrera y desea poder vivir de la música.

Además, Bianca señaló que le gustaría que gane una mujer "ya que en las ediciones anteriores no lo ganó una mujer".

-¿Cómo viviste la experiencia de La Voz Argentina?

La experiencia fue sumamente gratificante y un aprendizaje no solo en lo profesional sino en lo personal. Pude aprender a confiar más en mí y aprender sobre cómo es estar en un reality como La Voz en un canal como lo es Telefe. No tengo más que palabras de agradecimiento. Yo de ahora en más me quiero dedicar a la música y ser una cantante profesional. Estoy sumamente agradecida de haber formado parte.

-¿Cómo te sentiste por todo lo que se dijo, las críticas en las redes, ya que se dijo que fuiste elegida por ser hija de...?

Uno sabe que cuando se entra a este tipo de programas se presta a que haya gente que le guste o no lo que haga uno. Tampoco le podemos gustar a todo el mundo, es la realidad. Lo tomo como un juego desde ese lado, obviamente que el ganador es uno solo y se va generando una especie de favoritismo entre los participantes. Cuando me llaman este año ya que se hacía el formato, porque el casting lo hice en 2019, no puedo negar que pensé que se iba a despertar este prejuicio de ser hija de alguien del ambiente, pero no pensé que iba a tomar la dimensión que tomó. Igual nunca me lo tomé personal porque es un juego y uno se presta un poco para eso. Pero sí me dolió, de alguna manera, la agresividad con la que se manejaron. No me afectó, per me dolió. Un poco se me pinchó el globo por esa ilusión que tenía por la oportunidad que tuve de estar en La Voz.

-¿Te hubiese gustado estar en la final?

Te soy sincera, no. Si bien todo queremos llegar hasta las últimas instancias, pero mi primera intención fue pensar que bueno que estando en pandemia tener esa visibilidad que tantos artistas independientes no tienen y que no tienen trabajo también por este año y medio tremendo con la pandemia. Poder mostrar lo que tanto amo hacer, es como una gran vidriera La Voz y a todos nos sirve para el futuro. Es una experiencia única, es como una escuela que te va mostrando cómo es todo. Se aprende y se nutre mucho como artista. Creo que me llevo un gran aprendizaje.

-¿Quién te gustaría que gane?

No tengo favoritismo por ninguno, creo que todos se lo merecen y son talentosos. Ya en esta instancia todo queda en manos de la suerte. Lo que sí me gustaría es que gane una mujer ya que en las dos ediciones anteriores no lo ganó una mujer. Pero todos tienen la oportunidad de ganar.

-¿Qué opinas de lo sucedido con Jéssica Amicucci, dijo que le realizará una demanda al programa?

No voy a opinar porque no conozco la situación. Pero desde mi experiencia tuvo una muy buena experiencia con todos, producción, jurado, Marley, compañeros... Todos fueron muy amables y respetuosos conmigo.

-¿Te volverías a presentar en La Voz o en algún reality?

Nunca digas nunca. Hoy este certamen fue para demostrarme a mí misma que quiero hacer esto e ir por más. De ahora en más lo que me queda es no parar, no dormirme en los laureles y aprovechar todo esto que se dio en medio de esta situación de pandemia. Ahora estoy con un proyecto mío para sacar muy pronto mis propios temas, así encontrar mi identidad y en formarme como un artista independiente. La idea de ahora en más es tener mi lugar en esta industria que tanto amo.

-¿Qué te gustaría que sucede de ahora en más con tu carrera?

Me gustaría poder vivir de mi carrera, en todo sentido. No solo desde el lado económico, me gustaría hacerlo porque es algo que lo disfruto y amo hacer. Y más después de un reality como lo es La Voz, quiero seguir en esto.

