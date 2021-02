La descubrió Guido Kaczka: Agustina, la hermana de Rodrigo Noya, volvió a la televisión después de 20 años

Agustina, la hermana de Rodrigo Noya, participó hace más de veinte años en el ciclo “Agrandadytos” y se alejó del medio a diferencia de su hermano que se convirtió en actor.

La joven de 25 años volvió para participar de “Bienvenidos a Bordo”, El Trece, quiso pasar desapercibida pero Guido Kaczka la reconoció y no se lo permitió. “Yo te veo cara conocida, no me digas que sos vos. Querías pasar desapercibida”, le dijo el conductor.

“Es la misma cara la que tenés. Mirala Drago, ¿cómo no la ubicás? Sos cualquiera. Locutor por favor. ¿La ubica locutor? ¿Cómo no, no, no? Rocío (Robles), ¿la ubicás? Es famosísima. No te puedo creer que querías pasar desapercibida. La super ubicás, toda tu familia la conoce, Rocío Quirós, ¿La ubicás? No puedo creer que nadie la ubique”, indagó Guido a sus compañeros.

“Soy la hermana de Rodri Noya”, cuando se lo preguntaron. “Es Agustina Noya, ahora se cholulean todos y nadie te reconoció, yo te reconocí al toque”, dijo Guido ante la sorpresa de los presentes. “Ah, la de Agrandadytos”, afirmó José María Muscari por el ciclo que conducía Dady Brieva, que hizo entre 1999 y el 2000.

