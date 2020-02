Descubrieron un oasis en Pilar y un callejón asiático en Palermo

Combinando las dos cosas, primero se bajo la app Toyota Mobility Services y alquiló dos autos. Así fue como conoció Sharewood con una Toyota Rav4 Hybrid y The Night Market con un Toyota Yaris.

Sharewood es un parador con laguna propia ideal para hacer wakeboard y pasar una tarde con amigos, escuchando buena música y disfrutar de buena comida y tragos. The Night Market, un restaurante que replica perfectamente un callejón de asía en pleno Palermo Hollywood, con puestitos de comida para disfrutar diversos platos del estilo “street food”.

Toyota Mobility Services es la plataforma de Toyota que te permite alquilar los vehículos de la marca por el tiempo que los necesitás. La misma te ofrece una amplia gama de vehículos también para lo que quieras hacer: mudanzas, escapadas o simplemente sacarte las ganas de probar un Toyota. Lo bueno es que podés hacerlo en simples pasos y a través de un proceso 100% digital.

La experiencia a la hora de retirarlo y devolverlo es muy rápida, pero mejor míralo a Fer que te va a seguir contando un poco más:

La propuesta de Toyota Mobility Services cuenta con todo el line up de Toyota o Lexus, brindando así la posibilidad de utilizar sus modelos híbridos, reemplazar tu vehículo cuando está en el taller o bien sacarte por gusto el sustituto de andar en un deportivo como el 86. Además te brinda asistencia activa antes posibles eventualidades ¿Te vas de viaje a otras provincias? No te preocupes, Toyota Mobility Services está en las principales plazas del país.