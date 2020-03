El descargo de Wanda Nara tras la furia de Maxi López: "Lo único importante es..."

Maxi López y Wanda Nara se separaron hace muchos años (2013) pero parecen no encontrar la paz en la convivencia a distancia por el bienestar de sus tres hijos en común: Valentino, Benedicto y Constantino.

El futbolista publicó un fuerte mensaje en Instagram este viernes reclamando que la mediática permita que sus hijos hablen con su padre vía telefónica.

"Hoy es uno de esos días en los cuales un paseo con mis bebés , con amigos, tomar un helado (que Coki en la primera foto no sale por que fue por el 2do) y caminar sin destino alguno se valoran", explicó Maxi.

Y ahí fue categórico con la rubia con un especial pedido en medio de la distancia geográfica.

"Extraño apretar y besar a mis niños mucho, así que mamá , ponete las pilas y devolvele sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo que en estos momentos de la vida necesitamos estar todos unidos más que nunca. #flashbackfriday", indicó el delantero.

Lo cierto es que este lunes, López le dedicó fuertes palabras a su ex mujer (sin nombrarla) luego de ver que ella regresó con sus cinco hijos a Milán, Italia, en el momento más difícil de la pandemia por el coronavirus.

“Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia”, lanzó en Instagram el rubio deportista.

Y añadió contundente: “¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”.

Tras las fuertes declaraciones de López, la mediática hizo uso de sus redes sociales y fue contundente. "Home (casa). Lo único importante es estar en casa #iorestoacasa. Ayudemos a quien más lo necesita es un momento para ser más solidarios que nunca", escribió Wanda. Y concluyó: "Es increíble el trabajo que hacen los médicos, qué orgullo".

Italia es uno de los principales focos de la panemia. En las últimas 24 horas se registraron 812 muertes y la cifra total de fallecidos es de 11.591. Mientras que Argentina tiene 820 casos de los cuales hubo 90 curados y 23 difuntos.

