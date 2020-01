El descargo de Viviana Benítez tras el escándalo con Pampita: "Espero que nunca les pase lo que me pasó"

La ex empleada de la modelo se volcó a las redes sociales luego de la repercusión que tuvo su testimonio en los medios.

Viviana Benítez, quien trabajó como niñera en la casa de Pampita, denunció hace unas semanas a la modelo por “hostigamiento y maltrato psicológico”.

La conductora negó por su parte las acusaciones de su ex empleada: "Esto es una extorsión, ella sabe en su alma que está mintiendo", señaló.

Después de las duras acusaciones contra Ardohain, la mujer se expresó en Instagram y se defendió de las críticas que recibió por contar su experiencia.

“Gracias también a la gente que me escribe y me desea todo lo malo que se le puede desear a una persona. Ya sea hombre o mujer, cada uno es libre de opinar lo que piensa...", comenzó Benítez.

"Solo espero que nunca les pase lo que me pasó y que tengan algo bueno en su vida, porque las barbaridades que me escriben no se las deseo a nadie”, añadió.

Y cerró indignada: “Es tan fácil juzgar a alguien por ser de otro país o por ser una empleada que según ustedes tendría que agradecer y cerrar el cu... por ser de otro país, por suerte no todo el mundo piensa como ustedes”.