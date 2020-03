El descargo de Thelma Fardin tras ser criticada por mostrarse sexy y ser acusada de robar una imagen

Thelma Fardin fue cuestionada por publicar una imagen en sus redes sociales sin la autorización de la autora y también apuntada por subir fotos sensuales en su cuenta de Instagram.

La actriz realizó el posteo hace un tiempo y en donde se observa la silueta de una mujer, mientras realiza la cuarentena por el coronavirus en México.

“Y esta es de una noche mexicana que no sabía de encierro pero sí de dolor que me devoraba la carne", escribió en la descripción de la publicación.

La protagonista de la foto, Magdalena Nalecz, comentó la publicación muy enojada.

"Etiquétame en la foto que has compartido o bórrala", apuntó la modelo de la imagen. Acto seguido, Fardin terminó borrando la imagen.

Después, Thelma Fardin compartió un descargo en su cuenta de Twitter este sábado haciendo referencia a este tema y a los comentarios que recibe por mostrarse sensual en imágenes.

"Si subo una foto en malla no fui abusada, si subo una foto que me gusta soy ladrona, si escribo una frase o un libro no pude ser yo porque cómo voy a tener la capacidad intelectual? Si tengo ideología política seguro es porque me acuesto con algún funcionario de ese partido", reflexionó la actriz.