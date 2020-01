El descargo de Susana Giménez ante su frase sobre la pobreza: "Pensé mucho si escribir estas líneas"

Susana Giménez emitió un fuerte comunicado en Instagram a raíz de la repercusión que tuvo su frase sobre el campo y la pobreza en la Argentina.

“Que se arregle todo de una vez. Que dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, del Norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas...”, expresó la conductora y generó polémica.

"Pensé mucho si escribir estas líneas, pero ahora estoy contenta de haberlo hecho", expresó la animadora en su posteo.

"En los últimos días gran cantidad de medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos", comenzó su comunicado.

"Con la tranquilidad de saber que mi comentario no quise ser irrespetuoso o despectivo, opté por guardar silencio. La gente me conoce, pensé, no hace falta aclarar nada. Pero pasan los días y veo que siguen y siguen y siguen, entonces me parece que vale responder", siguió Susana.

Y enfatizó: "Aunque me parezca mentira tener que aclararlo, amo a mi país y me duelen tremendamente el hambre y la pobreza".

"Como todos saben, en distintas ocasiones he hecho públicas mis impresiones sobre: política, economía, corrupción... Temas que me preocupan y sobre los que tengo derecho a opinar como cualquier ciudadano", finalizó.