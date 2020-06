El descargo de Rocío Guirao Díaz tras la difusión de un polémico chat: "Quieren ensuciarme"

Rocío Guirao Díaz fue una de las protagonistas de un gran escándalo cuando en el día de ayer, se difundió un chat por una discusión que habría tenido con una ex socia por las maquinitas faciales. En él, la modelo habló de una "estafa" de los productos más recomendados por las famosas.

La rubia fue una de las figuras más conocidas que defendió el uso de las maquinitas faciales y que incluso la promocionó como fuente laboral.

"No es piramidal. Alguien que metés en tu equipo puede ganar muchísimo más que vos. Y estoy contenta de haber armado equipo porque muchas de mis amigas se quedaron sin trabajo durante la pandemia y hoy están teniendo un ingreso. Eso me pone muy feliz", dijo hace unos días.

Y sobre las duras críticas, aclaró: "No hay obligación de compra. Te podés meter en este negocio sin tener que comprar ninguna máquina. La empresa te da herramientas para que puedas vender online sin tener la obligación de comprar. Habiendo dicho todo esto, me parece que tenemos que dejar de criticar un poco todo lo que no aceptamos o no entendemos. Tenemos que evolucionar como sociedad y aceptar que el otro puede promocionar lo que se le da la gana. Está en vos consumirlo o no… Dejemos de criticar, unámonos. Seamos un poco más generosos".

Sin embargo el chat con una supuesta ex socia dijo totalmente lo contrario: "Cerremos y que le vayan a reclamar a la compañía. Se acabó, estoy harta. No hay plata que pague la paz mental. Cierro y fin del problema. Soltemos la cuerda, no tenemos por qué hacernos cargo de esta estafa", son algunas de sus frases, en respuesta a los reclamos de clientes que ya abonaron por la maquinita de belleza, pero aún no pudieron recibirlo por estar varados en la aduana.

Al ser consultada por la difusión de esa información, Rocío se desligó del tema y dejó todo en manos de los abogados: "No me pienso enganchar, no tengo socia, es alguien que quiere ensuciarme. Lo dejé todo en manos de mis abogados. No voy a hablar del tema, no tiene entidad para mí", señaló en diálogo con Ciudad Magazine.

