El descargo de Nancy Pazos tras confirmar en Twitter la falsa muerte de Carlos Menem

Nancy Pazos está un poco cansada de aclarar lo que pasó la semana pasada cuando informó sobre la presunta muerte del ex presidente Carlos Menem.

"Nadie quiere dar la primicia. Yo tampoco. Pero murió Carlos Saúl Menem. Y este 2020 se lleva a todos", fue el mensaje en Twitter.

Esta tarde, en "Intrusos", la periodista y panelista de Telefe habló de lo que sucedió.

"En un chat de periodistas feministas que integro empieza el rumor. Otra la confirma. Yo seguí. Hasta que me piden del medio en que yo escribo una semblanza sobre Menem. Pregunté si lo tenían confirmado y me dijeron que sí pero que por decisión editorial estaban esperando que lo anuncie la familia. Finalmente escribí en Twitter", contó Nancy, relatando por qué brindó la información.

"Quien me llamó para decirme que no (había fallecido) fue mi ex marido. Me llamó y me dijo 'acabo de hablar con el sobrino'. Al toque me llamaron de la redacción y me dijeron que saque el tuit", contó la periodista, haciendo mención al vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli.

"Hablé con Zulemita (Menem), con ella tengo buena relación. Obviamente le pedí disculpas. Ella sabía que no era verdad porque estaba en el Sanatorio", aseguró Nancy, quien luego le pidió disculpas a Antonella Menem, nieta del expresidente.

"Lo que más me dolió fue haberla hecho sufrir aunque sea un ratito a Antonella (Menem). Ella misma cuenta que la llamaron muchos periodistas por la noticia. Yo no la informé", señaló.

Finalmente, Nancy sentenció: "Está lejos de mí querer hacer daño o querer especular con una situación que no ameritaba. Fue un garrón para ellos y en un punto también para mí. Después lo que dicen las redes... olvidate. Yo sigo opinando de política y me llaman despechada. Las redes son un gran estadio de fútbol donde desde el anonimato se vuelca toda la mierda".

