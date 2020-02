El descargo de Matías de Federico al ser señalado como el culpable de la crisis de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández no está atravesando un gran momento y, en medio de un ataque de crisis, dejó plantado a Iván de Pineda en su ciclo “Pasapalabra”, El Trece, que se iba a ver este viernes.

Al parecer, la bailarina llegó quince minutos más tarde del horario que la habían citado, estaba sin maquillarse así que fue a que la asistan. Unos minutos más tarde, aseguró Noe Antonelli, que estaba invitada al programa, que apareció una productora diciendo que Cinthia se había ido alterada en un ataque de llanto.

Karina Iavícoli, en "Los Ángeles de la Mañana", El Trece, fue la encargada de contar el problema que preocupa a la morocha. "Yo pude averiguar algo, no por parte de ella. Está teniendo problemas de vuelta con Defederico (el padre de sus hijas). Lo que se habría enterado Cinthia es que él quiere sacar a las nenas de la obra social y no sé si no la tiene a ella también. También sé que no le actualiza la cuota hace un año. Lo de la obra social es muy complicado".

Al enterarse de esto, el futbolista que se alejó de los medios y está abocado a su carrera como futbolista, actualmente juega en Agropecuario, de la Primera B Nacional, hizo su descargo.

Por medio de Instagram, el deportista mostró el pago de la cuota tanto de Cinthia como el de las tres hijas que tienen juntos: Charis (6), Bella (6) y Francesca (5).

Y, Agregó un mensaje: “Yo la verdad quiero salir de todo este circo ridículo del que vive mi ex, pero llegar de entrenar y tener miles de mensajes ya me tiene re podrido. Yo no vivo haciendo un reality de mi vida, pero ya me cansan. Acá, con pruebas como siempre, el abono de la mensualidad de Osde de mis hijas y el de Cinthia están al día. El cual sigo pagando por buen pibe después de dos años de separado. Todo tiene un límite, dejen vivir en paz y sean felices, viejo".

Cinthia y Matías estuvieron 7 años juntos y terminaron en enero de 2018. Inmediatamente después, la bailarina comenzó un romance con Martín Baclini quien contó públicamente que la ayuda con dinero.

