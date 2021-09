El descargo de Lizy Tagliani tras la denuncia de sus compañeros de la facultad

Lizy Tagliani le respondió a sus compañeros de la facultad de derecho, donde cursa esa carrera universitaria, tras acusarla de no respetar las normas de la casa de estudios. Mirá su tajante mensaje.

Resulta que la actriz y conductora fue acusada de gozar de ciertos privilegios en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), donde cursa la carrera de abogacía.

Y como no podía ser de otra manera, Lizy salió al cruce para poner los puntos sobre las íes para desmentir acomodo alguno. Lo cierto es que todo comenzó con un posteo en Facebook, dentro de un grupo de la Universidad, donde una usuaria de nombre Antonela Cherry Pie preguntó "¿Es cierto que Lizy Tagliani rindió de forma virtual? ¿Qué pasó con el reglamento?".

Así es que enterada Tagliani de esta acusación encubierta, salió a aclarar los tantos rápidamente. Con una captura de pantalla de la acusación 2.0, la conductora de 'Trato hecho' les respondió vía Twitter e Instagram.

"Jajaja quién chequeo semejante información como para hacer esta denuncia" se preguntó Lizy Tagliani tomándose con humor la acusación. Para luego dejar claro que "primero, creo que me conoce poco como para creer que yo haría algo así", y "segundo, este cuatrimestre dejé de cursar porque las materias se me interponen con el teatro. Retomaré en el verano o el año que viene", cerró la protagonista de Los Bonobos como para que no queden dudas.