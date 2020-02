El descargo de Jimena Barón ante la polémica que generó la canción "Puta": "La letra es una pelot..."

Jimena Barón hizo un fuerte descargo desde las redes sociales ante la polémica que generó la letra y video de la canción "Puta", su nuevo corte.

"No resiste análisis la canción chicos, la letra es una pelotudez. Analicen una canción de un poeta, es una canción para bailar, para mover el culo", indicó la cantante en un video.

"Que los niños, que mi hijo... Mi hijo escucha música. Hay que respetar la manera de ser mamás de todas", argumentó.

Y afirmó: "No soy ejemplo de nada yo, no soy ejemplo de una chota. No se hagan mala sangre real".

"Hay un montón de artistas, pueden escuchar y analizar otras letras que valgan la pena. No se hagan mala sangre, escuchen otra gente, punto", explicó certera.

"Quería que estén contentos muchas y muchos. Si una piba va a bailar vestida como le gusta y orgullosa como lo es, esa es mi única meta. Yo laburo para los que les gusta", finalizó Jimena.