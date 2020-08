El descargo de Ivana Nadal: "Con Nati (Jota) no somos amigas y nunca lo fuimos"

A un día de publicar la foto con su nuevo novio, Bruno Siri, ex de la actriz e instagramer Nati Jota, Ivana Nadal hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram siendo que muchos usuarios tildaron el nuevo romance como un acto de "traición".

"Por supuesto que estoy recibiendo muchos mensajes, solamente les quiero decir una cosa que me parece clave en todo este asunto. Siempre prediqué el amor y es por ahí por donde voy y me manejo en la vida, por eso me pasan cosas lindas, por eso conozco gente linda, por eso mi corazón se hace más grande y estoy más segura de lo que soy, siempre más confiada conmigo", expresó Ivana.

Y continúo: "Lo único que están generando con toda la agresión que me mandan a mí es sentirse mal ustedes. Yo estoy segura de lo que hago y cómo lo hago. De cómo me manejo en la vida. De verdad lo hago con amor. Obvio que cuando las noticias llegan como chismes, como estamos acostumbrados, la información llega distorsionada, pasa siempre. Siempre que le cuentes a alguien a una persona en primera persona va a estar bien comunicado, ahora cuando estés hablando de alguien más siempre vas a decir cosas que no son reales. ¡Por el simple hecho de que no sos esa persona!".

El mayor problema que se expuso sobre este nuevo romance es si efectivamente Ivana era amiga de Nati porque hubo muchos cruces en redes sociales y algunas fotos juntas.

Ante eso, Nadal afirmó: "No somos amigas, nunca lo fuimos, somos compañeras de trabajo que ni siquiera trabajamos juntas".

El mensaje de la morocha se contrapone un poco con lo que Nati declaró en revista Paparazzi: “En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”.

Y finalizó: “Intercambiamos mensajes, le pregunté sobre esto. Pero prefiero no decir qué hablamos, me lo guardo para mi”.

