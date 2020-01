El descargo de Calu Rivero ante la polémica por su experiencia grupal para recuperar el contacto humano

En medio de los rumores de romance que la vinculan con Ezequiel "Pocho" Lavezzi, Calu Rivero llamó la atención de sus seguidores con un llamativo encuentro con otras personas.

La actriz mostró las fotos de una particular experiencia sensorial que vivió en Punta del Este.

Calu, quien decidió cambiar su nombre recientemente por Dignity, subió varias imágenes junto a un grupo de personas que buscan “recuperar el contacto humano”.

"Recuperar el contacto humano. Nada más hermoso, expansivo y gratificante #experimentalmeeting GRACIAS GRACIAS GRACIAS", expresó en el posteo con las imágenes.

Del encuentro participaron hombres y mujeres y la actriz se mostró contenta por la experiencia vivida.

Ante la polémica que generaron esas imágenes, la actriz publicó un contundente descargo en las redes y lo firmó bajo el nombre "Dignity".

"Dejé que mi mente sueñe como me gustaría vivir con lo que me tocó vivir. También reconocí que vos soñas con lo que te tocó y toca vivir. Entiendo clarito que mi manera de soñar no es la única manera de vivir. Tu sueño es distinto al mio", comenzó.

"Yo no quiero ofender tu manera de soñar, como tampoco quiero que ofendas mi manera de soñar. Las creencias son sueños y todos quieren tener razón con su sueño", siguió.

Y cerró: "Yo entiendo tu sueño, te comprendo. Vos porque me agredís? Por que no te animas a ver mi sueño? Todos los que me entienden y los que no me entienden me ayudan a soñar. Gracias, Dignity".