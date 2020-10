El descargo de Cachete Sierra tras los tweets de su amigo Stéfano Di Gregorio contra Nico Vázquez

Cachete Sierra hizo una serie de stories para hablar de lo que pasó ayer en redes sociales y luego en el "Cantando 2020" entre sus amigos Stéfano Di Gregorio y Nico Vázquez.

Todo comenzó cuando Nico participó de un video en el "Cantando 2020" donde le tiró buena onda a Cachete para que siga adelante en el concurso de canto. En ese momento, Yeyo Di Gregorio usó su cuenta de Twitter para escribir.

“Les banco su postura por el fanatismo y demás, yo también fui muy feliz los 4 años de CA, pero no por eso voy a ignorar cosas que a mí y a Cache nos dolieron, gracias a todos por la buena onda. No pude dejar pasar tanto caretaje sobre mis ojos, perdón pero no pude, me acuerdo de una frase que salió de su boca ‘voy a hacer que no trabajes nunca más en ningún lado’ ¡ahí lo tenés a Cachete rompiéndola reeeeeey!”, puso en Twitter.

Esto no solo motivó que Gimena Accardi, pareja de Nico, salga a contestar, sino que anoche Cachete tuvo que hablar del tema en el "Cantando 2020".

“A Nico lo quiero mucho, fue muy importante en una parte de mi vida. Después tuvimos un tema personal, sobre diferentes actitudes que tomamos y no coincidimos. Lo hablamos en privado, hemos llorado juntos, nos abrazamos y pusimos las cosas como tenían que ser”, cerró en el programa.

Aparentemente, la frase que menciona Yeyo que Nico se la dijo a Sierra fue en el contexto de una pelea por una "grosa" que se mandó Cachete y que Vázquez terminó perdonándolo. Por eso habla de un abrazo y lágrimas pero no se supo hasta el momento el motivo de ese entuerto.

Entrada la madrugada, Sierra hizo unas stories donde habló del tema. "Hoy fue un día de esos raros, de los que te sorprenden por las cosas que pasan. No me gustó que suceda, pero uno no controla todo en la vida. Y así estamos", dijo.

Y agregó sobre el problema con Nico Vázquez y los dichos de su otro amigo, Stéfano: "No estamos acá para juzgar a nadie, ni tomar partido, ni ser tan bravos con la gente. A veces nos equivocamos, a veces nos expresamos mal, a veces no nos damos cuenta de las cosas, y está bien, es parte de crecer, aprender".

