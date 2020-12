El descargo de Cachete Sierra tras el cero de Nacha Guevara en el "Cantando 2020": "Estoy anonadado"

Nacha Guevara tuvo una noche para el olvido en el "Cantando 2020": se peleó con el coach de Luisa Albinoni y después le puso un cero a Cachete Sierra.

Los dichos de la jurado generaron una inmediata reacción de Augusto Álvarez (coach de Luisa) que lanzó al aire: “Vos Luisa estuviste muy bien”. Pero, Nacha se enojó y le respondió: “Lo acabas de decir es una pavada”.

“Es subjetivo, señora. Te salió muy bien, Luisa”, remarcó una vez más el coach. “¿Qué está diciendo? ¿ De dónde salió? Acá hay muchos años de estar sentados aquí”, retrucó Nacha.

Acto seguido llegó Cachete Sierra a la pista donde interpretó el tema "El amor es más fuerte". “Es un tema extraordinario, escrito en una época muy especial. Toda esta casi farsa de poner a algunos con uniformes militares, no sé que quisieron hacer. Es casi una burla. Lo siento pero es muy feo. No se metan con temas que no pueden defender. Un mamarracho”, sentenció Guevara.

“No le gustó cómo representaron una época muy difícil para nuestro país”, comentó Ángel de Brito. “Cero es terrible”, deslizó Cachete Sierra. “No es personal con ustedes”, aclaró la artista con tono furioso por la puesta en escena.

Minutos después, Agustín “Cachete” Sierra e Inbal Comedi, realizaron desde las redes sociales un balance de lo que sucedió en el estudio, y calificaron como "falta de respeto" la actitud de la jurado.

Luego de la polémica devolución que recibió, Agustín se retiró del estudio junto a su compañera Inbal y su coach enojados, y desde su cuenta de Instagram expresó su enojo: "El equipo se va re caliente, triste, y yo estoy anonadado porque para mí cantamos bastante bien. ¿Es una falta de respeto el cero? por favor... volveremos a la sentencia y seguiremos acá si es que nos votan y si no a la casa". Por último le dedicó una palabra a lo que sucedió con Nacha Guevara: "Durísimo".

