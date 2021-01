El descargo de Araceli González ante los comentarios que recibe en las redes: "Voy a poner un stop"

Araceli González compartió una profunda reflexión en Instagram por ciertos comentarios que recibe en las redes sociales a raíz de sus historias con la utilización de filtros.

"No puedo creer la poca amorosidad de la gente en las redes. Vengo viendo que generalmente son las mujeres las que te escriben: ay, te pones filtros porque estas vieja. Ay, esto... Se lo ponen chicas de 15, ponete los filtros que te van a gustar", indicó la actriz.

LEER MÁS: Fin de semana de amor entre Florencia Torrente y su nuevo novio

Y añadió: "Y también se lo pueden poner mujeres como yo, de más de 50. Por qué vas a limitar la vida del otro, lo que quiere hacer. El filtro es gratuito, ya es demodé hablar del Photoshop".

"Yo no me quiero hacer la nena, igual si soy una nena eterna me encanta, porque voy a tener buena vibra para vos y para el resto de las personas. Chicas, a ponerle un poco de onda", apuntó Araceli.

"Basta chicas, igual escriban lo que quieran. No saben lo aburrido que es leer esos comentarios. La edad no es un límite y lo voy a seguir haciendo, buena semana y buena vibra", finalizó.

LEER MÁS: Flor Torrente enfrentó los rumores de embarazo tras mudarse con su novio: "Basta de estereotipos, personas reales"