Descanso en familia de Germán Martitegui: Las fotos junto a sus hijos Lautaro y Lorenzo

Germán Martitegui descansa junto a sus hijos después de haber grabado la final de "Masterchef Celebrity" y mientras espera el inicio de la segunda temporada para febrero de este año.

El chef se tomó unos días de vacaciones en la playa con sus hijos Lautaro y Lorenzo, de quince y veinte meses.

Algunos usuarios también le preguntaron si la foto había sido tomada en Necochea, de donde es oriundo él y donde tiene familia, pero no respondió en dónde estaban.

Sin dudas el año que pasó fue muy particular para el cocinero que a partir de la pandemia tuvo que cerrar su restaurante ubicado en Palermo y reinventar su actividad, adoptando la modalidad delivery y take away.

En octubre, el cocinero volvió a la televisión para ser, con Damián Betular y Donato de Santis, jurado de "Masterchef Celebrity", por Telefe, con la conducción de Santiago del Moro.

Además de la Griega y El Polaco, él también contrajo COVID-19, lo que lo obligó a tener que aislarse y hasta internarse dos días, y faltar a las grabaciones del ciclo. Su lugar durante las dos semanas que se ausentó lo ocupó nada más ni nada menos que la prestigiosa cocinera Dolli Irigoyen.

