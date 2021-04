La desastrosa segunda audiencia entre Luciana Salazar y Martín Redrado

Luciana Salazar y Martín Redrado no llegaron a un acuerdo y van a juicio. El economista le reclama 25 millones de pesos a su ex.

Este jueves 22 se llevó a cabo la segunda audiencia virtual entre Luciana Salazar y Martín Redrado. El encuentro no llegó a buen puerto y la ex pareja irá a juicio.

La querella fue iniciada por Martín Redrado por daños, perjuicios y hostigamiento tras una serie de tweets que Luciana Salazar publicó en su cuenta y después de una serie de apariciones en diversos medios de comunicación.

"La audiencia fue un desastre", la definió el periodista Ángel de Brito en su programa Los Ángeles de la Mañana. "No hubo acuerdo en la mediación. Van a juicio directamente. Redrado le pide 25 millones de pesos a Salazar y ella le va a pedir el doble", añadió.

Por su parte, Luciana Salazar había prometido un móvil al programa de Ángel de Brito pero finalmente decidió no asistir.

“Luciana Salazar iba a hacer un móvil... A partir de que conté en este programa cuando arrancamos que se venía el juicio porque Redrado no iba a acordar con ella en la mediación de esta tarde y que le iba a pedir 25 millones de pesos, Luciana Salazar se baja del móvil. Con qué excusa, que se le rompió el auto”, contó el colega.

El pasado 14 de abril se realizó la primera audiencia judicial entre la modelo y el economista. En el ciclo Intrusos, Evelyn von Brocke contó algunos detalles del encuentro: “Fue un Zoom con indicaciones, la primera indicación era que Redrado y Luli no se pueden hablar para que no tuvieran ningún tipo de contacto. Si querían decir algo, siempre tenía que ser a través del abogado. Llamó la atención que Burlando no estuvo presente en ese Zoom. El clima estaba tenso”.