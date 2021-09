El desahogo del Dipy tras las Paso 2021: "Me jugué mi carrera y voy a seguir luchando"

David Adrián Martínez, conocido como el Dipy, se volcó a Twittter apenas consumada la derrota categórica del Frente de Todos a nivel nacional en las elecciones Paso 2021.

El cantante de cumbia se mostró desde hace tiempo en contra de la gestión kirchnerista y fue muy crítico del gobierno de Alberto Fernández.

Desde Twitter, el Dipy se desahogó tras el resultado en los comicios del domingo: "Me jugué mi carrera, me jugué que me puteen por acá un montón de gente que me escuchaba y era kirchnerista. Discutí con mis representantes, amigos, gente de mi rubro, colegas, periodistas, etc, por hablar de política", indicó el vocalista.

Y afirmó: "Y sigo acá. Y voy a seguir luchando. Por mis hijos, por los tuyos, por mi familia, por la tuya. Porque por más que cante cumbia y no tenga secundario, yo no me olvido de este país que me dio todo. Así que yo estoy en donde con el".

"Voy a poner el pecho por cada pedazo de tierra de este suelo. Porque es mío. Porque es nuestro. No es de mil boludos. Es nuestro Es nuestro y hay que cuidarlo y defenderlo. Con o sin secundario, con o sin plata, siempre de pie, nunca de rodillas. Gracias a todos por el aguante", finalizó movilizado.