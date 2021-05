El desafío que puso a prueba a Dalma Maradona y Diego Boneta

Hace apenas un día, Dalma Maradona había jugado una apuesta donde debía lograr contactar al actor mexicano del momento gracias a la biopic de Luis Miguel, Diego Boneta. El desafío lo había hecho en 'Día perfecto', el programa en el que participa junto a Gabriel Schultz, Cayetano y Cayetina en FM Metro.

Lo cierto es que para ganar la apuesta hizo un llamado a través de las redes a Boneta. Puntualmente le envió un mensaje en una historia de Instagram, donde le pedía ayuda a todos sus seguidores para que el pedido llegase a oídos del mexicano. Y el mensaje llegó. Porque esta tarde, apenas pasados unos minutos de las 13.30 hs. Dalma Maradona saludó al aire al actor, quien con la mejor onda salió al aire y aseguró que le daba mucho gusto hacer posible que gane el desafío.

Claro que aprovecharon para charlar con Diego Boneta del momento espectacular que vive gracias al éxito mundial de la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie' , que puede seguirse domingo a domingo a través de Netflix. Allí contó, entre otras cosas, que ¨después de la primera temporada me dio pánico porque me costó mucho salir del personaje. Yo hablaba como él sin darme cuenta¨.

Al tiempo, explicó que fue ¨ahí que me enfoqué en hacer proyectos completamente diferentes como Terminator o Monster Hunter. Y ahora trato de que cada proyecto sea diferente, trato de no caer en la comodidad. Lo que quiero es no quedar encasillado en nada¨.

Inevitablemente le preguntaron sobre la figura de Luis Miguel. Y para sorpresa de todos, contó que el 'sol' mexicano marcó su carrera, ya que su primera incursión televisiva fue a los 11 años en el reality azteca 'Código Fama', donde aleatoriamente le tocó interpretar 'La chica del bikini azul'. Pero se encargó de dejar bien en claro que ¨yo no soy Luis Miguel, no canto como Luis Miguel... yo soy actor, no soy cantante. Yo hago lo posible para acercarme desde la interpretación. Pero creo que las cosas pasan por algo¨.