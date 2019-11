El denunciante de Esmeralda Mitre: "Me decía negro y judío de mierda"

Tal como adelantó Primiciasya.com, Esmeralda Mitre fue denunciada por un vecino que debió mudarse del edificio donde la actriz reside en Barrio Parque. (LEER NOTA COMPLETA)

Las reiteradas denuncias por ruidos molestos y los insultos y amenazas eran moneda corriente en el palier del edificio. Según el damnificado, la falta de respeto y la prepotencia fueron el desencadenante.

Este medio habló con Fernando Roldán, quien detalló la odisea que vivió en la costosa vivienda ubicada en uno de los lugares más caros de Buenos Aires.

"Golpes en el piso, peleas no sé con quién, todo el tiempo, lloraba, gritaba, después el desfile tremendo de gente. Ella siempre le decía al encargado que tenía derecho a hacer lo que quiera en su edificio y que si quería hacer una fiesta, la hacía. Siempre decía que ella es Esmeralda Mitre y que hacía lo que quería. Fue un infierno vivir eso. En cualquier hora arrancaban los descontroles, a las 10 de la noche, eran las 7 u 8 de la mañana y seguían. Insoportable. Llamamos a la policía. La primera vez que la llamamos le agarró un ataque de furia que fue tremendo, bajó y nos preguntó si habíamos sido nosotros, le tocó el timbre a todos los propietarios para preguntar quién había sido", le contó Fernando a este portal.

Y agregó: "Nosotros con una criatura, con una beba, nos daba un poco de miedo. Los llamados a la policía eran periódicos. Amenazaba a la policía, les preguntaba los nombres y sus apellidos. Bajaba al palier y atábamos la puerta del ascensor del segundo piso atada con alambre para que no baje. Maldades nos hicieron unas cuantas, nos arrancaron la manija de la puerta, nos amenazaba cara a cara, que nos iba a meter presos. Pasaba a veces que nos golpeaba la puerta, nosotros abríamos y nos agredía verbalmente que nos iba a meter presos, en un momento con una cara de asco total me dice que yo soy judío. También me dijo negro de mierda. Yo no soy de la colectividad pero los respeto y trabajo con judíos".

Aparentemente, Esmeralda tuvo algunas palabras discriminatorias con su vecino, algo con lo que ya tuvo problema cuando debió pedir disculpas a la comunidad judía. Recordemos que en 2018 la actriz dijo: "Darío (Lopérfido) tuvo instinto político. Dijo la verdad, que es lo que dice la CONADEP, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no dijo es que en su momento eso estuvo bien hecho de esa manera, pero que hoy en día había que cambiar porque se estaba utilizando de alguna manera, hay que darle vuelta la cabeza, el pensamiento a la gente. Además nuestro dinero estaba siendo usado de más. Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero no eran tantos".

"Es de público conocimiento su repudio a la colectividad y los problemas que tiene. Me apareció una estrella David y una cruz esvástica. En el video se ve que el edificio estaba siendo remodelado y tuvieron que empezar por mi palier para sacar rápidamente eso", detalló el denunciante en charla con este medio.

Y finalizó: "Teníamos que poner cartones en la ventana porque ella tenía una luz en su ventana que nos apuntaba. Con mi esposa nos reíamos porque vivíamos en Barrio Parque y teníamos que poner cartón en la ventana. También tuvo problemas con la estación de servicio que está a mitad de cuadra. Dejaba tirados los autos y se iba, los vecinos tenían que llamar a la grúa para que los corra. No le importa nada. Hace lo que quiere. Está a los gritos en los palieres, era un delirio vivir ahí, es una tortura. Dos veces me cruzó en el ascensor y me empezó a gritar. Nos trabó la puerta con una cara completamente violenta. Eso fue cuando me dijo judío. El problema es que yo iba con mi nena en brazos".

