Denuncian por plagio al nuevo programa de Pampita

"Pampita íntima", el nuevo ciclo de entrevistas de la modelo por Net TV, recibió denuncias públicas por plagio. A dos semanas de su debut,el nuevo ciclo de entrevistas de la modelo porrecibió denuncias públicas por plagio.





Quien las llevó a cabo fue Federica Suárez Santiago, productora de "Cada noche", programa de entrevistas de la TV Pública.





Mediante su cuenta de Twitter explicó las similitudes del ciclo de la modelo: "Hola @pampitaoficial @PampitaIntima por si no lo vieron, hay un programa igual. Misma escenografía, mismos planos, mismos invitados", dijo Suárez Santiago acompañando el mensaje con fotos que dan cuenta del parecido entre ambos envíos.





De inmediato se agregaron varios seguidores que coincidían con el posteo y no dudaron en realizar su propio comentario: "¿Es joda? No puede ser que no se les caiga una idea y que no les dé vergüenza el plagio!". Otro sostuvo: "Ahhh es un robo a mano armada. Creerán que nadie se va a dar cuenta???".





Graciela Fernández Meijide, Gerardo López y Diego Scott. "Inspirando a las nuevas grandes periodistas", fue el mensaje de Scott. Cada noche es conducido por. "fue el mensaje de Scott.

Embed Inspirando a las nuevas grandes periodistas. https://t.co/YMDYfnUBf2 — diego scott (@diegoscott) 2 de octubre de 2018