Denuncian a Dani "La Muerte" por violencia de género

Dani "La Muerte", el ex custodio de Ricardo Fort, fue acusado por su pareja de ejercer violencia de genero. , el ex custodio deue acusado por su pareja de ejercer violencia de genero.





"Noticias Sábado" (Crónica TV), Abril, la hermana de la víctima contó que Daniel "la molió a golpes la cara". La joven está viviendo en México y Dani, al parecer, no la dejaría irse. En diálogo con el programa, la hermana de la víctima contó que Daniel





"Es un psicópata que la siguió hasta el aeropuerto. Ella se escapó, fue hasta el aeropuerto para cambiar el pasaje, no pudo y se fue sola a otro hotel. Ella no tiene la plata para sacarse otro pasaje", agregó.

Embed







"Supuestamente la trataba bien hasta que pasó esto y le saltó la ficha que es un golpeador y un violento. Esta es la primera vez en los dos meses que están juntos. Con mi mamá le pedimos que haga la denuncia, pero con toda esta situación ella está asustada y no quiere salir del hotel. Ella está sola, en otro país y con un golpeador que la acecha", contó, además de indicar que la joven se iba a comunicar con el consulado argentino en México para que la ayudaran. "La prioridad es que mi hermana vuelva a la Argentina". , contó, además de indicar que la joven se iba a comunicar con el consulado argentino en México para que la ayudaran.





El mediático guardaespaldas y la joven de 22 años se conocieron en un boliche del barrio de Palermo, donde ella trabaja haciendo presencias y él de seguridad. Se enamoraron, comenzaron a salir y se fueron a vivir juntos. Después se fueron de vacaciones a México a visitar a la hija de Dani "La Muerte", quien vive ahí y ahí comenzó la pesadilla.





"Le pegó en la cara y en el cuello. Le pegó muy fuerte. Ella me contó que él le dijo que ‘le pegaba sopapos para que no quedaran marcas y no tener quilombos", siguió contando la hermana de la víctima. Esta no es la primera vez que a Dani lo denuncian por temas de violencia de género ya que tuvo un incidente similar con otra ex pareja. Ahora habrá que esperar la voz de la Justicia.