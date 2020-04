Tras ser denunciado por Cinthia Fernández, Martín Baclini le contestó: “Hacé tu vida”

Desde que Cinthia Fernández y Martín Baclini se separaron, hace ocho meses y medio, las cosas habían estado en calma… hasta esta semana.

La bailarina decidió romper el silencio y contar intimidades de lo que vivió con el empresario, como que la trató de “trola” y le hacía borrar las conversaciones en las en las que la trataba así, además de controlarla. Baclini negó todo y aseguró que la bronca de la mediática se debía a que él se había desenamorado y comenzado un vínculo con Agustina Andagazzi.

Martín contó todo en un movil en la calle, ya que lo encontraron entrando a una clínica a la que fue a visitar a su hermana que sufrió un ACV. Al verlo, Cinthia denunció por medio de Twitter que el rosarino había roto el aislamiento obligatorio. Che, señor Presidente, hay un payaso famoso violando la cuarentena", escribió la morocha.

LEER TAMBIÉN: Cinthia Fernández denunció a Martín Baclini por violar la cuarentena: "Sanción, Alberto Fernández"

Este último gesto colmó la paciencia de Baclini. En una nota vía Skype con “Hay que ver”, El nueve, se sacó los filtros: "Este es en el último lugar en el que hablo de ella. (Y si me preguntan) hablaré un poco en el Bailando. Para mí es una etapa recontra cerrada. Acá nadie le debe nada a nadie. Yo fui una persona respetuosa en la relación, nunca me encontró un mensaje, una infidelidad. ¡Estoy harto! ¡Que deje de hablar de mí! Que haga su vida, ya está. Yo estoy feliz. Si piensa que soy una basura, está bárbaro, la respeto, pero hacé tu vida. Hoy me denunció en Twitter, yo no tengo ni Twitter. ¿Pero denunciarme de que violé la cuarentena cuando fui a ver a mi hermano que le dio un ACV?”.

"No, estabas haciendo un móvil, no fuiste a visitar a tu hermano", le dijo Fernanda Iglesias pero él replicó: "Fue en la puerta de la clínica de mi hermano. Terminé el móvil y entré. ¿Qué querés, qué no dé el móvil? ¿Que me vaya corriendo y le falte el respeto a los periodistas?".

El empresario recibió el apoyo de todos en el piso que aseguraban que no había roto la cuarentena.

LEER TAMBIÉN: La respuesta de Martín Baclini a Cinthia Fernández: "Ninguna mujer me duró más de un año y medio"