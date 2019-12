Tras la denuncia, Pampita compartió los mensajes privados con su ex empleada

Viviana Benítez, ex niñera de Pampita, sorprendió a todos cuando contó que denunciará a la modelo y conductora por hostigamiento y maltrato psicológico.

"Fueron muchas situaciones raras, siempre se le perdía algo y te acusaba de robo. Después pedía disculpas. El más chico estaba conmigo las 24 horas", indicó en la pantalla de Crónica la ex empleada de la modelo.

"En 2017 un día viene al mediodía, no sé de dónde, entra a la cocina y nos dice: chicas me robaron esto, hablen entre ustedes y que aparezca ahora. Ustedes saben todos mis movimientos y son las únicas que están en mi casa", recordó Benítez.

"Nos empezó a sacar las cosas de las cartera y las tiraba. Yo estaba embaraza. Perdí dos embarazos. Al día siguiente de esto lo perdí. Fue un jueves y el viernes lo perdí", aseguró muy fuerte.

Y siguió: "Me pasó dos veces. Me hice diez mil chequeos y no tengo nada. Me dijo el médico que era estrés".

Consternada por la denuncia pública, la conductora salió a responder ante tamaña acusación y negó esos hechos, aclarando que resolverá el tema en la Justicia y que ella cumplió con sus obligaciones de pago con su ex empleada.

"Tengo que hablar por la cantidad de cosas falsas que se están diciendo. Se va a responder en la Justicia. Nunca tuve un problema laboral con un empleado. Una de mis damas de honor, por la que tengo afecto. Estoy sorprendida y angustiada", indicó la modelo.

Y fundamentó: "Tengo mucho material de prueba. Nunca se adeudó nada. No hay horas extras porque no se hacen, porque hay horarios que en mi casa se cumplen a rajatablas. Hay testigos. Tengo personal de fin de semana”.

“Siempre se le pagó del 1 al 5, nunca se le adeudó nada, siempre se le pagaron las vacaciones”. Además, negó que le haya pedido que trabajara horas extras: “En mi casa hay una regla, a los 8:30 mis hijos están durmiendo, y se cumple a rajatabla. Tengo muchísimos testigos de que esto es así, como toda la gente que está a esa hora en mi casa, porque yo me maquillo a esa hora antes de salir al programa y van a salir en mi defensa para decir que ella nunca trabajó fuera de horario". ¿Y los fines de semana? Viviana tampoco habría trabajado porque “estoy en Santa Bárbara desde el viernes a la tarde hasta el domingo a la noche”, explicó Ardohain.

A través de su cuenta de Twitter, Pampita mostró también los mensajes que intercambiaba con Viviana, donde se puede ver que tenían una estrecha relación.