Tras la denuncia de Jujuy Jiménez a un acosador, Marcela Baños contó una dramática situación que vivió

Sofía "Jujuy" Jiménez mostró hace unos días cómo funciona el botón antipánico tras denunciar en sede policial a un acosador que la persigue.

"Va y me busca. Lo hizo una vez y ahora no quiero que vuelva a pasar. Estoy emitiendo la segunda denuncia para habilitar la denuncia penal. Estoy asustada, cagada en las patas", indicó la conductora en uno de los videos que compartió.

Y añadió: "Una situación horrible, no se la deseo a nadie, la sensación de invasión a la privacidad".

Este viernes, en Intrusos, América, Marcela Baños contó una situación parecida que vivió hace unos años atrás.

"Me pasó hace muchos años cuando tenía 20 años. Eran dos personas distintas. Me escribían cartas desde la cárcel y otra persona sabía todos mis movimientos", indicó la conductora tropical tras escuchar el relato de Jujuy.

Y añadió: "Me llegaban cartas a mi casa, un susto tremendo. Después no pasó nada pero no sabes qué puede llegar a pasar".

"Nunca se hizo presente pero él me aseguraba que iba a pasar algo e iba a saber quién era. Mucho miedo, es horrible. Me decía cosas muy puntuales de mi vida", finalizó Marcela.