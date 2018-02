Denisse Romano: "Hago danza desde muy chica y entreno hace cuatro años"

Una publicación compartida por Denisse Romano (@denisseromano) el Dic 27, 2017 at 3:25 PST

"Hago danza desde muy chica y entreno hace cuatro años. No hago el fitness que hace Sol Pérez seguramente pero hago una rutina de 40 minutos de peso para mantener más o menos las piernas y la cola. Pero por ahora no me mato", comentó la sensual morocha.





Y completó: "De hecho, yo soy muy autodidacta y la rutina me la hice yo. Me tomé de prueba a mí misma y fui cambiando el peso. Cuando vi que me cambió el cuerpo seguí con esa rutina que la hago hace dos años".