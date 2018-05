Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Romano se conocieron el martes en el ciclo "Los Ángeles de la mañana", El Trece. Le pidió que no le escriba más a Federico de manera tajante.

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la cantante quien explicó sobre esta situación: "Soy amiga de Fede desde 2014. Salimos pero fue más amistad que otra cosa, no pasó más que eso. Teníamos confianza". Embed Una publicación compartida por Laurita Fernández (@holasoylaurita) el Abr 13, 2018 at 1:29 PDT

Los mensajes que le envió la rubia se conocieron el martes en el ciclo. Le pidió que no le escriba más de manera tajante.

"Una vez que llegué a la final de casting de bailarinas de ShowMatch, no quedé, y él me pidió la foto del casting. Le pasé la foto, que obviamente estaba en bikini como todas las bailarinas, y Laura seguramente habrá visto esa foto. De ahí no me habló más, me dejó de responder", añadió.





"Apenas fui a ShowMatch el año pasado me llega un mensaje de Laura a mi Instagram diciéndome: perdón si me metí entre Fede y vos, pero yo vi la foto. Yo le respondí, le aclaré que era sólo amistad con él y todo bien", recordó la morocha.

"El domingo mandé un WhatsApp en cadena a todos los contactos que tocaba en un bar. Se ve que Laura le revisó el celular y le encontró ese flyer mío. Se ve que por eso me habló ayer: y me dijo que no me haga la linda y que no le hable más a Federico. Fue eso y no me gustó el apriete. Desde diciembre me viene hablando ella y yo no le contesto. Yo no lo quería dar a conocer pero ya este último mensaje apurándome me parecía demasiado", finalizó.

Se conocieron unos chats deponiéndole los puntos a la cantante callejerapor un principio de acercamiento conhace un tiempo.