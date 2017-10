Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Denise Malnatti, hermana del periodista Daniel Malnatti, habló en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo lleva adelante su carrera como modelo y sus estudios universitarios como diseñadora gráfica. , hermana del periodista, habló en exclusiva cony contó cómo lleva adelante su carrera como modelo y sus estudios universitarios como diseñadora gráfica.

"Con respecto a mi carrera arranqué apenas terminé el secundario a los 18. Así que ahora ya voy por el tercer año, estoy metiendo once materias por año así que si todo sigue así el año que viene ya hago la tesis y me recibo de licenciada en diseño gráfico de UADE", expresó.





"Me lleva bastante tiempo obvio porque curso todos los días, así que ahora estoy muy metida por eso. Siempre hice actividades relacionadas con el arte así que cuando tuve que buscar carrera no me resultó difícil elegir", agregó.





Y contó cómo nació su pasión por el arte: "Hice test vocacional también y me salió el área de arquitectura y diseño. Lo que más me gusta del diseño es editorial, creo que empecé con el sueño de tener mi propia revista (se ríe). También porque amo la moda y el arte entonces incluiría todo eso en mi revista. El tema del modelaje está netamente relacionado a eso, ¿no? Lo estético es arte también. Así como la danza o en mi caso el pole sport también. Es expresar con el cuerpo, disfrutar lo que uno hace que es lo principal".





"Con el modelaje comencé a los 15 años. Cuando hice mi book para la fiesta descubrí que disfruté muchísimo esa jornada en campanópolis y que quería dedicar algo de mi tiempo a eso. Uno de mis hermanos, tengo seis en total, ya me venía insistiendo desde chica con modelar".





"Así qué arranqué a mandar fotos y conseguí participar de algunas campañas en revistas, web, marcas de zapatos e indumentaria. Pero no mucho más ya que estuve bastante avocada a la facultad. Así que ahora que estoy terminando de estudiar, estoy metiéndole con todo al modelaje", cerró la joven morocha.