Denise Dumas sorprendiÃ³ a todos con un insulto al aire que a Listorti... "Â¡No le gustÃ³!"

"A mí no me importa nada de lo que me digan y está demostrado. Me han dicho cualquier barbaridad y yo me río y le pongo humor", contó la conductora de "Hay que ver", Canal 9.

"Después veo que me están matando pero yo habilito eso porque ven que me río y le pongo humor, pero atrás hay un diseñador", agregó sobre las feroces críticas.





A lo que José María Listorti cuestionó: "¿Vos viste algún diseñador quejándose por alguna crítica de moda? Después responden y entran en el juego".





Y ahí Denise se despachó con sorpresa para todos: "¡Recién estaba Javier Musetti (asesor de imagen de Fátima Florez) diciendo 'la con... de tu madre!". '"¿Qué pasa? ¿Estamos todos locos?", comentó Listorti.





El video.

