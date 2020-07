Denise Dumas lloró al aire por el conflicto y la reconciliación con Marcela Coronel

El viernes 10 de julio, se vivió un picante momento en "Hay que ver" (El Nueve) mientras Denise Dumas y Marcela Coronel debatían sobre la flexibilización de la cuarentena en el AMBA.

“Vos no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija”, le dijo la conductora a la panelista, motivo que molestó demasiado a Coronel.

La panelista renunció al ciclo de espectáculos y luego disparó sin filtro: “Me pareció gravísimo, sobre todo viniendo de la conductora del programa, porque si tal vez me hubiera pasado con una compañera es grave, pero mi compañera es par mío y no tiene esa porción de poder que sí tiene la conductora para descalificarme, humillarme y maltratarme como lo hizo Denise”.

Y en las últimas horas, se supo que Denise y Marcela mantuvieron una charla telefónica donde limaron asperezas y así dar por terminado el conflicto entre ellas.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Dumas contó: "Finalmente pudimos hablar, por suerte. Me pidió disculpas y entendió que yo no uve mala intención. Yo le pedí disculpas por lo del viernes y ya está. Si Dios quiere que terminé todo esto de una vez porque me hizo muchísimo mal, me dañó mucho".

Por último, al ser consultada sobre si existe la posibilidad de que Marcela Coronel regrese al programa, indicó: "La verdad es que ella no quiere".

Ya al aire en el ciclo del Nueve, Denise no pudo contener las lágrimas ante una semana dura que le tocó vivir.

En diálogo con José María Listorti, desde su casa, Denise Dumas contó que Marcela Coronel "le mandó un audio" y ella se lo respondió con otro audio, ambos largos. "Me pidió disculpas. Nos mantuvimos comunicadas durante todo el día", arrancó diciendo la conductora notablemente apesadumbrada.

"Me dijo que había dicho todo eso porque estaba enojada conmigo. Quería que yo la llamara, y después cuando me vio en la tele se dio cuenta de que no me había enterado", agregó

Luego, quebrada, dijo: "Yo viví historias. Esta sensación de 'qué hiciste hija de puta', de insultos y no saber qué hice mal. Yo tratando de repasar y ver qué hice mal, y de pedir perdón por todo cuando yo no quise dañar a otra persona. Y tener enfrente a una persona que sí me dañó a mí", señaló entre lágrimas.

Denise, dolida con la situación que generó las declaraciones de Marcela, sostuvo que "nada justifica el grito, el insulto, el bastardeo". "Por eso valoro las disculpas de Marcela", aseguró.

