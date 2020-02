Denise Dumas le pidió perdón a la mamá de Nicole Neumann: "Me equivoqué"

Denise Dumas contó una fuerte historia sobre el pasado de Nicole Neumann. Fue en su programa, "Hay que ver", donde la conductora se explayó sobre la etapa en que Neumann hacía sus primeros pasos como modelo.

“Eso es parte de la historia de Nicole, que la trasciende a ella porque trabajó desde los 12 años", dijo la conductora al hablar de la rubia.

Y agregó: "Además, después cuando cumplió 18 nada de todo ese trabajo estaba, toda su plata y todo eso”.

Fernanda Iglesias, panelista del ciclo, le repreguntó: “¿Su madre la estafó?”. Y Denise aseguró: "Tiene que ver con lo familiar. No sé si ella lo contó. Ella trabajó todos esos años y como era menor esa plata no le iba a ella. Era re buena compañera, es buena persona”.

Ante la repercusión que tuvo su comentario, Dumas le pidió perdón a Claudia, la madre de Nicole.

"Me pareció que laburando desde los 12 hasta los 18 me pareció que el número no sería el correcto. Me equivoqué, pido disculpas", afirmó.

Y añadió: "A la madre no la nombré ni la nombraría. Y lo conté porque estábamos hablando de la dura historia que tuvo Nicole que la remó desde siempre".

"¿Lastimé a alguien? Pido mil disculpas. A Claudia la conozco desde muy chica y no dije que era ella, sí dije que me había llegado la versión que no eran los números", finalizó.