Denise Dumas: "La estoy peleando para no bailar"

Si bien ya formó parte como participante en 2011 y bailó salsa para tres hace en 2014, la realidad es quela pasa muy mal cuando le toca bailar en el programa de

Y su malestar tiene que ver con que ella considera que le cuesta mucho la danza y asegura que no tiene un gran estado físico.

Sin embargo fue propuesta por la producción de Tinelli para que se sume nuevamente a la salsa de tres junto a Joel Ledesma y Anamá Ferreira. Y como si esto fuera poco se lo informaron en pleno aire de su ciclo televisivo, "Hay que ver", por la pantalla del Nueve.

Embed

Primiciasya.com se contactó con ella para ver cómo viene el tema y si finalmente logró aceptar la propuesta. "Es imposible decirles que no, pero la estoy peleando", enfatizó, y agregó: "La estoy peleando para no bailar".

Por otro lado, este medio le consultó por su ausencia dentro de la gala que hizo revista Gente esta semana. Denise fue muy clara en su respuesta: "La realidad es lo que dije. Tenía la invitación. Llamé para preguntar si iba a estar en la tapa o no, porque estar en la tapa es importante y no quería no ir si estaba en tapa. Me había ofrecido hace mucho tiempo entregar un premio Hugo, había muchos amigos esa noche, mi marido le entregaba un premio a José María, y me fui para allá".

Solo resta ver si finalmente logra convencer a los productores para bajarse de la salsa para tres y seguir solamente en su rol de conductora en las tardes del Nueve donde despliega una gran frescura y espontaneidad que la hacen inigualable.