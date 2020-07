Denise Dumas hizo llorar a Marcela Coronel: ¿renuncia la panelista?

Denise Dumas es conocida por su calidez, simpatía y carisma, sin embargo, la conductora se habría cruzado fuerte con su panelista Marcela Coronel en un corte de "Hay que ver" (El Nueve) generando un verdadero escándalo que incluiría un ataque de nervios y rumores de renuncia.

Todo comenzó cuando debatían de la extensión de la cuarentena obligatoria por coronavirus. Denise arrancó diciendo: “El sistema ya debería estar preparado para que la gente vuelva a trabajar, porque se está muriendo de hambre. Hace un ratito Marcela decía que había gente manifestándose y rompiendo la cuarentena”.

Y agregó: "Pero entonces, uno ya no puede trabajar ni manifestarse y nos tienen en casa callados, mudos, muertos de hambre. Lo único que hay que hacer es obedecer. Me parece que ya está, que hay que pensar en la gente. El sistema todavía no colapsó”. >Marcela no se quedó callada y rápidamente salió a responderle, esgrimiendo como justificación a su postura el miedo a un contagio masivo del que habla el Gobierno.

“Cuando toda esa gente se contagie, Dios quiera que no, y necesite camas de terapia intensiva con respirador y no haya, ¿qué hacemos? Hay que balancear las dos cosas”, le dijo la panelista. Dumas entonces salió con los tapones de punta: “Vos lo estás diciendo pero tenés para comer. Hay que valorizar esto que decimos sin entender de lo que hablamos”.

Aunque no se dijeron nada más al aire, la situación habría continuado en el corte y se habría puesto realmente muy picante.

De acuerdo a lo que informó Ciudad.com, durante la pausa publicitaria, Marcela habría sufrido un ataque de nervios e, incluso, le habría arrojado un alfajor, por el enojo, a su jefa, motivo por lo cual, el resto de la semana no estaría en el ciclo y estaría analizando en renunciar al programa.

