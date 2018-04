Denise Dumas habló de su cruce al aire con Ventura: "Está buenísimo que cada uno diga lo que piensa"

Denise Dumas y Luis Ventura tuvieron un cruce en el aire de Infama". El miércoles por la tarde,tuvieron un cruce en el aire de América TV, mientras se emitía otra edición de "".





Fabián Cubero. La conductora del ciclo se cruzó con el periodista cuando discutían sobre la noticia de Nicole Neumann y su divorcio conflictivo con





Denise enfatizó: "¿Me dejás hablar? Me estás hablando encima. Si Nicole tiene novio porque tiene novio, sino es porque está sola y amargada". Ventura no se quedó callado y preguntó si eso era "un monólogo".

Hablamos con Dumas al respecto y remarcó: "No lo hablamos fuera del aire, son cosas del programa. Él dice lo que piensa, yo digo lo que pienso. Es parte de la tele, que está buenísimo que todos digamos lo que pensamos".





"Fuera del aire hablamos de qué vamos a cenar cuando nos juntemos todos a divertirnos y a hablar de otra cosa, no hablamos de trabajo", cerró la exmodelo.