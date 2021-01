Denise Dumas tras la explosiva información que dio Ángel de Brito: "Las quiero mucho a Barbie y a Fer, pero no se llevaban bien"

El lunes, Barbie Simons habló del embarazo de Pampita en un móvil en vivo con "Los Ángeles de la Mañana" (El Trece). Pero la nota le cayó muy mal a la producción de "Hay que ver" (El Nueve), ciclo en el que era panelista. Finalmente, la periodista decidió renunciar en las últimas horas al programa de José María Listorti y Denise Dumas.

Luego de ser suspendida, Simons regresó a la pantalla del Nueve pero una discusión al aire con su compañera Fernanda Iglesias pareció terminar de sellar el final de su participación.

Ángel de Brito fue quien contó los detalles de la polémica renuncia: “En el día de ayer renunció Barbie Simons al programa en el que trabajaba. Finalmente, y después de todas las peloteras que tuvo con sus compañeros, renunció al programa que conducen José María y Denise”.

“El lunes nos dio un móvil, del que no había avisado a la producción, se olvidó de avisar y la suspendieron. La retaron, como a cualquiera. A pesar de eso, volvió con la mejor de las ondas, según me explicó. Pero ayer tuvieron una discusión al aire”, indicó el periodista.

Luego leyó el mensaje que le envió Barbie: “Le expliqué al Chato Prada mis razones para tomar la decisión. Volví con la mejor de las ondas, a pesar del castigo, pero hay otras cosas peores que debieran ser sancionadas como el maltrato al aire y fuera del aire por parte de una compañera en un ámbito de trabajo. No debería estar permitido”.

De Brito reveló que Simons se refiere a Iglesias cuando habla del maltrato de una compañera: "Esto, que no le pone nombre ella, habla de Fernanda Iglesias. Es con la que más chocaba en el programa y tuvieron varias discusiones. De hecho, ayer abandonó el programa al aire. Tuvieron un cruce, se sacó el micrófono y se fue. Pasó varias veces”.

Y ahora, el conductor del Trece reveló la picante reacción que habría tenido Denise tras la renuncia de la panelista. "Renunció Barbie Simons y Denise Dumas la eliminó en el acto del chat (de WhatsApp) porque la odia y no dijeron ni una palabra", sentenció.

PrimiciasYa.com habló con Denise Dumas, quien se refirió a la explosiva información que dio De Brito: "Me rio. Yo la quiero mucho a Barbie. Ella lo sabe. El problema no fue conmigo. Siempre elimino gente del chat cuando se va del programa. Soy la administradora. Es el chat de trabajo. No nada personal".

"Y cuando yo me voy de vacaciones me voy también, jajaja. De verdad que la quiero a Barbie y la quiero a Fer. Me da pena que no siguiera. No se llevaban bien", agregó la conductora del Nueve.

"Barbie había tenido un problema con producción y luego se sumó lo de la suspensión de esta semana, y ella no se llevaba bien con varios compañeros. Fer no fue la única. Las quiero mucho a las dos y hace años que trabajamos en el medio. Me da lastima lo que pasó", cerró Denise.

