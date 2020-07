Demi Lovato se comprometió con Max Ehrich: "Me haces querer ser la mejor versión de mí misma"

Demi Lovato y el actor Max Ehrich se comprometieron tras casi un año de noviazgo. La actriz y cantante compartió una postal de ambos en la playa con el romántico anuncio.

“Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo”, aseguró Lovato.

“Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma”, agregó la estadounidense.

Hace unas semanas, la artista anunciaba la triste noticia de la muerte de su abuelo.

"Levantarme con la noticia de que mi abuelo Perry murió esta mañana. Él estuvo enfermo durante varios años, pero ahora está libre de dolor", manifestó.

Y dijo: “Este hombre ha amado a Dios intensamente y ha sido uno de los mejores predicadores a los cuales he tenido el honor de escuchar compartiendo la palabra de Dios".

LEER MÁS: El dolor de Demi Lovato: murió su abuelo y no pudo despedirlo

"¡Te amo abuelo! Siento que no nos hayamos sacado más fotos juntos, pero tengo muchísimos recuerdos que me harán sonreír hasta que nos volvamos a encontrar algún día. Descansa en paz. Te amo", cerró Lovato.