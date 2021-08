¿Se delinea los ojos? El furioso descargo de Mariano Martínez

Mariano Martínez sigue generando mucha repercusión en las redes con sus covers musicales.

El actor publicó hace unos días un video en su cuenta de Instagram en el que está interpretando “Procuro Olvidarte”, el clásico del cantautor nicaragüense nacionalizado chileno Hernaldo Zúñiga.

Todo comenzó con aquella versión de "Crimen" de Gustavo Cerati en la voz de Martínez. Desde allí, el galán suele compartir distintos éxitos con su voz.

Lo cierto es que hace unas horas el actor respondió a una serie de comentarios sobre el aspecto que luce en sus videos.

“¿Me ponen que me delineo los ojos? Dale, déjense de romper las pelotas”, comenzó su descargo

Y aclaró contundente sobre el tema. “Nah, mentira. Pero en serio no me delineo los ojos, no jodan, boludos”, señaló el galán categórico ante los comentarios de sus seguidores.