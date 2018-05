Pablo Echarri es uno de los artistas argentinos que más en claro dejaron su postura política en los últimos años. Ahora, el dirigente Luis D´Elía pidió que el renombrado actor sea candidato a jefe de Gobierno en Capital Federal. es uno de los artistas argentinos que más en claro dejaron su postura política en los últimos años. Ahora, el dirigentepidió que el renombrado actor sea candidato a jefe de Gobierno en Capital Federal.





"Por convicción ideológica y por compromiso con el proyecto nacional,popular,democrático y transformador me gustaría ver en el 2019 a @echarripablo1 como nuestro candidato a Jefe de Gobierno de CABA", escribió el dirigente piquetero en Twitter.





Hasta el momento, Echarri no emitió respuesta, pero no es la primera vez que coquetea con la idea de tomar un nuevo rumbo en su carrera. "No descarto dedicarme a la política en el futuro", confirmó en 2017 durante una entrevista a la emisora Radio Con Vos.





Aunque por esos días reconoció que "no era el momento", dejó abierta una puerta y aseguró que "prefería esperar". "Construyo desde SAGAI, me voy formando. Hace 10 años era un pichi, hoy después de 10 años de manejar conflictos pesados tengo un espesor más grande, no suficiente para meterme en el ojo de la tormenta pero no lo descarto", contó en esa oportunidad.





Activo a través de las redes, el artista fue uno de los actores que convocó este viernes 25 de mayo al acto que organizaciones sociales y políticas llevaron a cabo en el obelisco contra el Fondo Monetario Internacional.